Bandido usa farda do Exército para assaltar drogaria da capital

Um rapaz, cujas imagens já estão em poder da Polícia Civil, é procurado por investigadores do setor especializado da 3ª Delegacia Regional da Polícia, da Baixada do Sol, em Rio Branco, acusado de ter assaltado uma drogaria localizada na Avenida Sobral.

Ele usava uma jaqueta camuflada e um boné do Exército Brasileiro durante o crime, o que fez com que não despertasse suspeita. A mesma drogaria foi assaltada duas vezes em cinco dias.

O primeiro assalto praticado pelo falso militar ocorreu por volta de 19h30min do último dia 12. As imagens mostram quando o homem coloca o capacete e exibe perfeitamente o rosto, o que certamente irá possibilitar sua identificação e prisão. Em seguida, ele entra no estabelecimento e com uma escopeta rende todos os funcionários. Depois de pegar todo o dinheiro do faturamento, foge.

Outro assalto

Cinco dias depois, por coincidência no mesmo horário, foi a vez de dois homens que chegaram numa motocicleta e estacionaram à distância. Um deles ficou aguardando com o veículo funcionando, enquanto o outro, que portava um revólver, entrou na drogaria e anunciou o roubo, cuja ação durou pouco mais de dois minutos. Tempo suficiente para que o bandido pegasse o dinheiro do caixa e fugisse com a ajuda do cúmplice.