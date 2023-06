Homem que “cresceu” 15 cm após cirurgia diz que interesse das mulheres por ele aumentou

Um influenciador digital norte-americano diz que o interesse das mulheres por ele aumentou depois de ele ter passado por um procedimento cirúrgico que possibilitou a ele ganhar mais 15 centímetros de altura.

Ex-médico de combate da Marinha americana, o influenciador conhecido como Mr. Broken Bonez (ou “Senhor dos Ossos Quebrados”, na tradução) viralizou nas redes sociais ao mostrar sua jornada em busca do “crescimento” artificial.

Em entrevista ao site britânico “LADbible”, ele afirmou que o procedimento de alongamento de membros fez com que ele passasse de 1,67m para 1,82m. Na avaliação do influenciador, o fato de ele se sentir mais confiante é um dos responsáveis pelo aumento no interesse por parte das mulheres.

“Uma delas realmente me disse: ‘você exala confiança’. É a primeira vez que ouço isso na minha vida e sempre me considerei um cara confiante”, afirmou para o veículo.

Na entrevista, ele disse que, às vezes, se sentia inseguro por não querer ser a pessoa mais baixa do relacionamento ou pela preocupação em usar algum tipo de sapato que o fizesse mais alto.

Para ele, esse tipo de insegurança não existe mais, mesmo que ainda não tenha tido encontros desde que se recuperou da cirurgia.

O que é uma cirurgia para aumentar a altura?

A primeira cirurgia de Mr. Broken Bonez, de Chicago, aconteceu em dezembro de 2022 em uma clínica na Turquia criada por um cirurgião ortopedista e especialista em alongamento de membros e correção de deformidades.

Mr Broken Bonez ao lado de Sedat Ilhan, um dos criadores da clínica Live Life Taller / Reprodução/InstagramO método utilizado com o influenciador para alcançar esses centímetros a mais foi o alongamento sobre uma haste que combina osteossíntese, uma intervenção cirúrgica feita nas extremidades de osso fraturado com o objetivo de unir as bordas do osso, para que a fratura seja corrigida, com um fixador externo.

A extensão é feita ao aumentar a distância do fixador externo todos os dias de 1 mm a 1,5 mm. Um processo de quebra e reparação dos membros.

A cirurgia dura em média entre três a cinco horas com anestesia geral. Depois que a altura desejada é alcançada, os fixadores externos são removidos com uma pequena operação e substituídos por uma haste intramedular.

A segunda cirurgia foi em março e somente em maio é que foi feita a remoção. Ele diz que todo o processo custou 100 mil euros (aproximadamente R$ 525,5 mil). Para se recuperar, o americano passou entre três e oito horas na academia todos os dias.