Homem morre após sofrer queda de 1.200 metros de atração turística nos EUA

Um homem morreu após sofrer uma queda de mais de 1.200 metros no Grand Canyon, de acordo com autoridades do estado norte-americano do Arizona.

O homem, de 33 anos, estava no Skywalk do Grande Canyon – uma ponte de vidro em forma de ferradura que se estende por 21 metros sobre a borda do desfiladeiro – antes de cair, afirmou o Gabinete de Busca e Resgate do Xerife do Condado de Mohave em publicação no Facebook.

Em 5 de junho, uma equipe de resgate com corda esteve no local após um relato de alguém passando pela borda da ponte.

Dois especialistas em cordas “estiveram no local com [um] helicóptero Kingman Ranger ao local e atestaram que o homem estava morto”, informava a publicação. O escritório do xerife disse que está investigando o incidente.

O corpo do homem foi posteriormente transferido para a Nação Hualapai, uma tribo indígena reconhecida pelo governo norte-americano localizada no noroeste do Arizona, informou o escritório do xerife.

Localizado fora do Parque Nacional do Grand Canyon, na área do Grand Canyon West, o Skywalk é administrado pela tribo Hualapai, de acordo com o National Park Service. O Skywalk recebeu mais de 10 milhões de visitantes desde 2007, de acordo com o site do Grand Canyon West.

O Gabinete do Xerife do Condado de Mohave e o Departamento de Polícia da Nação Hualapai não responderam aos questionamentos da CNN.