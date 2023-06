Homem é preso após ser pego tomando banho em caixa d’água

Um homem foi preso na manhã de sábado, (24), após ser pego tomando banho dentro de uma caixa d’água no bairro José Hasse , na cidade de Epitaciolândia, distante cerca de 250km da capital.

Identificado por Dejaimison Gabriele dos Santos, foi visto despido tomando banho dentro da caixa d’água de mais de cinco metros de altura.

O proprietário da casa não estava no momento da invasão mas foi alertado da situação por terceiros que presenciaram o ocorrido um tanto inusitado.

Sem se preocupar com as pessoas filmando, Dejaimison que já tem passagem pela polícia, estava tranquilo, se refrescando do enorme calor e admirando a paisagem lá do alto.

Ao chegar na residência, o policial pediu ajuda dos colegas para retirar o homem de dentro da caixa d’água e ser encaminhado para delegacia para se explicar ao delegado de plantão e as medidas cabíveis serem tomadas.