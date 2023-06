Homem é perseguido e preso pela Polícia Militar com arma de fogo na zona rural de Plácido de Castro

Uma guarnição da Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, nesse domingo, 11, na zona rural de Plácido de Castro.

Durante patrulhamento, os militares avistaram um indivíduo que ao perceber a presença da polícia tentou sair bruscamente. Ao solicitar a parada, o envolvido tentou se evadir, sendo acompanhado e interceptado.

Os militares realizaram a abordagem e encontraram um rifle desmontado dentro de um saco e um carregador no bolso do indivíduo. Diante do flagrante os militares encaminharam o suspeito à delegacia.