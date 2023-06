Hemoacre celebra Dia Mundial do Doador de Sangue com festividade e homenagem

Música ao vivo, entrega de brindes e comidas diferenciadas fizeram parte da celebração na sede do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 14, Dia Mundial do Doador de Sangue. Com o lema “Doe sangue, compartilhe a vida, compartilhe com frequência”, o objetivo foi homenagear os cidadãos e cidadãs indispensáveis aos serviços de saúde do Estado, os doadores de sangue.

Esses atores exercem um papel fundamental no Sistema Único de Saúde (SUS). Afinal, um suprimento seguro, baseado em doações voluntárias e não remuneradas, é vital para todos os pacientes e, particularmente, para muitos que precisam de transfusões regulares por toda a vida. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas.

O Hemoacre é o único banco que coleta sangue e que realiza os procedimentos de plasmaférese e plaquetaférese no estado, captando, armazenando e abastecendo as unidades de saúde em todo o território acreano. Além disso, a unidade atende pacientes com doenças hematológicas, que comprometem a produção dos componentes do sangue, como as hemácias (glóbulos vermelhos), os leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas, geradas na medula óssea.

Eliene Passos, do Setor de Captações do Centro, destacou a importância do reconhecimento aos voluntários que doam uma parte de si ao próximo. “A gente trabalha na sensibilização das pessoas para que se tornem doadoras. Por isso, nada mais justo do que proporcionar um momento de confraternização e homenagem a elas”, afirmou.

“Só quem sabe a importância de um doador é quem realmente precisa. O doador tem a capacidade de salvar uma vida. Eu posso ter a equipe médica, os melhores equipamentos, ter tudo preparado, mas, se eu não tiver o sangue, o procedimento não vai poder acontecer e essa vida não vai poder ser salva. Então, o doador de sangue é fundamental”, declarou a gerente de Assistência do Hemoacre, Quesia Nogueira.

Fazer o bem, sem olhar a quem

“Doar sangue nada mais é do que um ato de amor. Que seres humanos somos nós, que não podemos pensar no próximo? Estava ao telefone com um amigo, ele perguntou para quem eu estava doando e respondi: não sei. Na realidade, doamos sangue porque sabemos que alguém vai precisar”, disse o empresário Édson Castro.

O pintor Jean Carlos do Nascimento é doador há mais de 20 anos. “É um ato de amor ao próximo, algo muito importante que todos deveriam fazer. Eu me sinto muito bem e satisfeito em poder ajudar”, afirmou.

José Joel Araújo, 44 anos, doa desde os 18, porque soube da necessidade de sangue nas unidades de saúde. “De repente alguém da sua família, ou você mesmo, pode precisar. É um gesto simples, mas de grande serventia para aquela pessoa que vai receber. Quando doo me sinto mais cidadão”, contou.

Tatuados: prazo para doar agora é de 6 meses

A partir desta semana, os acreanos que fizeram tatuagem há, pelo menos, seis meses, já podem doar. O prazo antes era de 12 meses. De acordo com a direção do Hemoacre, os doadores só precisam obedecer alguns critérios na hora de escolher o local em que realizarão a tatuagem.

“Sabemos que existem muitos estúdios no estado que estão atendendo as exigências da vigilância sanitária. As medidas de segurança se devem ao cumprimento das normas técnicas vigentes em nossa legislação de hemoterapia e hematologia. Então, comprovada a regularidade do estabelecimento, você tem esse tempo reduzido para seis meses”, informou Quesia Nogueira.

Torne-se um doador de sangue

Doar é fácil e rápido. Só precisar portar um documento oficial com foto, estar alimentado e se sentindo bem de saúde. Após o cadastro, o candidato passa por uma avaliação e já pode se tornar um doador de sangue. Confira os critérios.

Levar documento oficial com foto;

Sentir-se bem de saúde;

Ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior;

Estar bem alimentado antes de doar;

Ter acima de 50kg;

Não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Ter entre 18 e 69 anos. Menores de 18 só podem doar mediante consentimento dos pais ou responsáveis.