Harmonização de Stênio Garcia vira piada nas redes sociais: ‘A Gretchen sem cabelo’

Stênio Garcia aderiu à moda da harmonização facial. O ator, de 91 anos, passou pela primeira sessão do procedimento no dia 1º e revelou o resultado da intervenção estética nesta terça-feira (13). Nas redes sociais, a transformação do artista chamou a atenção dos internautas pela diferença na aparência e pelo fato de o rosto do veterano da televisão estar bastante inchado.

Além da harmonização facial, Stênio passou por outros procedimentos. As cirurgiãs-dentistas Camila Avallone e Mariana Avallone, proprietárias da clínica onde foram feitas as intervenções, contaram que realizaram aplicação de Botox e preenchimento em diversas áreas do rosto, trabalharam com fios de sustentação e endolaser e mexeram até nas sobrancelhas do artista.

O resultado foi revelado durante o programa Fofocalizando, do SBT, e o artista comemorou a intervenção durante a entrevista. “Bastante renovado, né? Estou me vendo pela primeira vez [na TV], é impressionante. Menos 15 anos pelo menos”, disse ele.

Nas redes sociais, porém, a repercussão foi outra. Diversos internautas se surpreenderam com a harmonização facial. “O Stênio Garcia tá parecendo a Gretchen sem cabelo”, brincou um tuiteiro. “Devem ter colocado uma garrafa PET de ácido hialurônico na cara do Stênio Garcia”, disse outra pessoa.

