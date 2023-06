Guerra de facções faz homicídios aumentarem 6,5% em 2023

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público Estadual atualizou os dados sobre as mortes violentas internacionais ocorridas em 2023, mostrando que até o mês de maio as MVIs apresentaram redução de 2,1%, se comparadas ao total ocorrido no mesmo período de 2022 no Estado do Acre.

No entanto, um componente das MVIs chama a atenção: em 2022 ocorreram 79 homicídios dolosos (com intenção de matar) e neste ano já são 84, aumento de 6,5% na comparação entre os períodos.

Sobretudo, os conflitos entre as facções seguem liderando a matança no Acre, respondendo por 38 assassinatos ou 40,1% das mortes violentas intencionais ocorridas no Estado entre janeiro e maio de 2023.

Em maio, o NAT traz a informação que ocorreram três MVIs relacionadas a conflito familiar, surto psicótico e legítima defesa -um caso de cada.

O NAT foi instituído no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre por meio de ato da Procuradoria-Geral de Justiça, visando prestar apoio de inteligência e segurança institucional, técnico científico e operacional, por meio de servidores habilitados em áreas de conhecimento específico, aos órgãos de execução e, em especial, aos Grupos de Atuação Especial.

O NAT é o responsável pelo gerenciamento e funcionamento do Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA), assim como receberá, em nome da Procuradoria-Geral de Justiça, os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras.