Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Jandrei (fratura no quinto dedo da mão esquerda), Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda).