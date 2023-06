Grêmio x América-MG: horário e escalações, onde assistir ao vivo

Grêmio e América-MG entram em campo na noite desta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ge acompanha ao vivo, com vídeos exclusivos (clique aqui para seguir).

O Grêmio chega estremecido após Suárez cogitar a aposentadoria por conta de dores no joelho direito. O uruguaio está relacionado e cotado para iniciar o jogo. Com desfalques, Renato pode desfazer o esquema com três zagueiros. O time vem de derrota por 3 a 0 para o Flamengo. O Tricolor está na 7ª posição, com 17 pontos.

O América-MG tenta sair do Z-4 do Brasileirão. O Coelho não perdeu nas últimas três partidas que disputou, vencendo duas e empatando a outra. No último jogo do time no Brasileirão, o América empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR, no Mineirão.

Transmissão: O Premiere transmite para todo o Brasil.



Tempo real: ge, com vídeos exclusivos (clique aqui para acompanhar todos os lances).



Escalações prováveis



Grêmio – técnico: Renato Portaluppi



Sem Bruno Uvini e Kannemann, suspensos, a principal mudança do Grêmio para a partida desta noite deve ser no sistema de jogo. O garoto Gustavo Martins será o parceiro de Bruno Alves na zaga. Reinaldo retorna após cumprir suspensão, e Cuiabano será deslocado para o meio-campo. Sem Carballo, o garoto Mila deve iniciar entre os titulares.



Provável escalação: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Suárez.

América-MG – técnico: Vagner Mancini

A maior dúvida é se Benítez irá reaparecer no time. O meia esteve fora das últimas partidas da equipe por causa de uma lesão muscular na coxa. O argentino viajou com o elenco americano para Porto Alegre, apesar de o clube não confirmar a presença do jogador na delegação.

Provável escalação: Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Juninho; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo.



Quem está fora: Ricardo Silva, Mateusinho, Dadá Belmonte, Mikael e Adyson (lesionados).

Pendurados: Alê, Aloísio, Lucas Kal e Renato Marques.

+ Confira mais notícias do América-MG

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)



Fonte: ge