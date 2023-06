Grêmio deseja contratar novo atacante e procura ex-Fla que atua no futebol inglês

Até a mudança na direção, o assunto principal era Suárez. Com as dores no joelho direito, as opções de tratamento geraram um impasse entre o clube e o jogador e seu estafe. Mas, segundo revelou o técnico Renato Portaluppi após a partida contra o Coritiba, há “mais coisas acontecendo”, o que levantou dúvidas sobre o futuro do uruguaio no clube.