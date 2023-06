Governo do Acre estende prazo de inscrições de concurso para a educação indígena

O governo do Acre anunciou que os interessados em concorrer a uma das 356 vagas do processo simplificado para contração temporários da educação indígena vão ter mais uma semana para se inscrever. O prazo que encerraria hoje foi ampliado até a próxima sexta-feira, 7 de julho.

Os salários que variam de R$ 1,5 a R$ 3,5 mil. As vagas são para professores com formação ao nível médio e superior.

Conforme o edital, as vagas são para escolas indígenas nos municípios de Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa, Sena Madureira e Tarauacá. As inscrições podem ser online pelo endereço www.see.ac.gov.br e também nos núcleos de educação no interior do estado.