Governo entrega quase R$ 4 milhões em equipamentos para escola do Bujari

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (SEE), realizou na manhã desta segunda-feira, 5, mais uma entrega de kits escolares e tablets.

Parte dos investimentos do Estado para melhorar a qualidade do ensino público acreano foi destinada à Escola São João Batista, no Bujari, que recebeu mais de 2.300 kits escolares, um kit de laboratório, 366 tablets, kits do Pré-Enem Legal e vouchers de fardamento.

“Quero agradecer aos parlamentares e ao secretário Aberson Carvalho, que tornaram tudo isso possível. Meu objetivo, como chefe do Executivo, é tornar a educação pública uma referência em ensino”, declarou o governador Gladson Cameli durante a solenidade de entrega.

O governador também anunciou que os estudantes do ensino fundamental em breve devem igualmente receber tablets, e não apenas estudantes do ensino médio. “Vou receber mochila, fardamento e o kit escolar. É importante porque estamos recebendo tudo de graça ”, disse o estudante Vitor Souza, que está no 7º ano.

O titular da SEE, Aberson Carvalho, explica que o investimento vai melhorar as condições de ensino e aprendizagem da instituição. “Esses investimentos de aproximadamente R$ 4 milhões mostram o compromisso do governo com a educação acreana”, observou.

O prefeito do Bujari, João Teles, disse que “o governo é um parceiro fundamental para levar essas benfeitorias à população” do município.

Estiveram presentes na cerimônia o deputado estadual Nicolau Júnior e a deputada federal, Socorro Neri.

Foto: Diego Gurgel/Secom