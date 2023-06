Governo e Fieac credenciam expositores do setor industrial para a Expoacre 2023

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) fez um chamamento público para pré-inscrições de expositores do setor industrial para a Expoacre 2023. O credenciamento acontece do dia 5 ao dia 19 de junho, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), em Rio Branco.

Durante entrevista coletiva, na manhã desta segunda-feira, dia 5, foram apresentadas as novidades que prometem atrair público e rodadas de negócios no setor. O coordenador da Expoacre 2023, Alysson Bestene, falou da importância das federações e associações na programação.

“Esse chamamento em parceria com a Fieac visa fomentar os expositores do setor. É mais uma iniciativa do governo para que possamos fortalecer as ações e gerar postos de trabalho. A ideia é fazer uma das maiores feiras de todos os tempos”, garantiu Alysson.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, falou das inovações previstas, entre elas o restaurante da indústria, que estará comercializando pratos com produtos acreanos.

“A procura é grande, o desafio é equacionar o espaço que temos para todos os empreendedores. Dentro da nossa missão vamos expor, ainda, o mercado de games, startups e o ecossistema da inovação. Esse ano trabalharemos com um restaurante comercializando produtos da nossa indústria”, acrescentou Mesquita.

Mais de 80 espaços serão disponibilizados no galpão da indústria. O vice-presidente da Fieac, João Paulo de Assis, destacou a parceria do governo do Acre com as indústrias acreanas.

“De todos os avanços que já temos, desde as compras governamentais, essa parceria está firmada e consolidada. A feira é a maior vitrine que temos para expor o que é produzido aqui, que gera emprego, renda e riquezas para o nosso estado”, frisou Assis.

Serviço

O credenciamento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre, junto à Assessoria de Relações Institucionais, no período de 5 a 19 de junho, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30, e das 13h30 as 17h30.

São exigidos os seguintes documentos para a pré-inscrição:

– Razão Social e CNPJ das empresas;

– Produtos a serem expostos;

– Nome do representante da empresa;

– Número de telefone de contato do representante.

Maiores informações:

Telefones: (68) 3212 4214; (68) 99973 0124