Governo do Acre convida população para solenidade alusiva aos 61 anos do Estado

Símbolo de memórias e festividades, nesta quinta-feira, 15, na Praça da Gameleira de Rio Branco será realizada a tradicional solenidade alusiva ao aniversário do Estado, que completa 61 anos, e a substituição da bandeira acreana. O governador Gladson Cameli e demais autoridades convidam a população para participar de uma programação cultural, a partir das 15h30.

No dia 15, no Calçadão da Gameleira, haverá atrações musicais. Na quinta-feira, 16, será realizada a entrega da revitalização do Memorial dos Autonomistas e do Teatro Hélio Melo, com muitas atividades culturais, além do início da Feira da Economia Solidária na Rua Arlindo Porto Leal, atrás do Palácio Rio Branco, nos dias 16, 17 e 18, a partir das 16h.

A programação dos 61 anos do Acre será repleta de apresentações musicais e exposições.

Dia 15

Praça da Gameleira (Acesso exclusivo pela Rua 24 de Janeiro):

15h30 – Apresentação musical alusiva ao aniversário do estado, com os músicos da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac)

17h30 – Apresentação musical com grupo Som da Madeira

A partir das 17h30:

Espaço Cultural: Galeria Juvenal Antunes

Exposição Tempo da artista Beth Lins

Espaço Cultural: Cine Recreio

Filme Documentário Revolução Acreana (direção e produção de Adalberto Queiroz)

Espaço Cultural: Teatro Recreio

Espetáculo teatral Rádio Seringal com a Cia. Garatuja Artes Cênicas – Direção Regina Maciel

Dia 16

Entrega da revitalização do Memorial dos Autonomistas e do Theatro Hélio Melo

16h – No Memorial dos Autonomistas

Solenidade de entrega da revitalização do Memorial dos Autonomistas e Teatro Hélio Melo:

16h30 – Atividades Culturais;

Recepção com Trio de Corda da Ufac;

Exposição permanente movimento dos autonomistas;

Galeria dos ex-governadores.

17h – Apresentação musical com grupo Som da Madeira

James Fernandes – Violão

Nilton Castro – Acordeon

Antônio Carlos – Bandolin

18h – Theatro Hélio Melo

Espetáculo teatral Rádio Seringal com a Cia. Garatuja Artes Cênicas – Direção Regina Maciel

Dias 16, 17 e 18

Feira da Economia Solidária, com um comércio diverso, na Rua Arlindo Porto Leal, atrás do Palácio Rio Branco, a partir das 16h.