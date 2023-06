Governo da China acusa EUA de provocação após quase colisão entre navios de guerra

O ministro da Defesa da China, Li Shangfu, acusou neste domingo (4) os Estados Unidos e seus aliados de tentar desestabilizar o Indo-Pacífico — poucas horas depois que navios de guerra dos dois países quase se envolveram em uma colisão.

Em um discurso na cúpula de segurança Shangri-La Dialogue em Cingapura, Li Shangfu culpou os EUA de “provocar o confronto do bloco por interesse próprio” e disse que Washington e seus aliados estavam inventando regras para afirmar o domínio sobre a região.

Ele também alertou que qualquer “confronto severo” entre os EUA e a China seria “um desastre insuportável para o mundo”.

O aviso de Li veio um dia depois que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse no mesmo fórum que uma guerra por Taiwan seria “devastadora” e afetaria a economia global “de maneiras que não podemos imaginar”.

E aconteceu poucas horas depois que os EUA acusaram um navio de guerra chinês de cortar na frente de um navio americano que participava de um exercício conjunto com a marinha canadense no Estreito de Taiwan, forçando o navio americano a desacelerar para evitar uma colisão.

Questionado após seu discurso sobre o incidente, Li disse que a presença naval dos EUA no estreito é um exemplo de como Washington está criando o caos na região.

“Eles não estão aqui para passagem inocente, eles estão aqui para provocação”, disse Li sobre os navios de guerra dos EUA.

Li disse que se os EUA e outras potências estrangeiras não querem confronto, eles não devem enviar seus meios militares para perto da China.

“Cuide da sua vida”, disse Li, acrescentando: “Por que todos esses incidentes aconteceram em áreas próximas à China, e não em áreas próximas a outros países?”

Quase coalizão

Horas antes, disse o Comando Indo-Pacífico dos EUA, um contratorpedeiro chinês havia atravessado a proa do USS Chung-Hoon durante um exercício conjunto entre navios da marinha americana e canadense no Estreito de Taiwan.

De acordo com os EUA, o navio chinês chegou a 150 jardas do USS Chung-Hoon – menos do que o comprimento do próprio navio da classe Arleigh Burke.

“Chung-Hoon manteve o curso e desacelerou para 10 nós para evitar uma colisão”, disse o comunicado dos EUA.

O navio chinês agiu de “maneira insegura” e “violou as ‘regras da estrada’ marítimas de passagem segura em águas internacionais”, afirmou.

O incidente foi capturado em vídeo por uma equipe do Global News do Canadá, que estava a bordo da fragata HMCS Montreal viajando com o Chung-Hoon .

O comandante de Montreal, capitão Paul Mountford, chamou a ação do navio chinês de “não profissional”, enquanto um alto funcionário da defesa dos EUA disse: “As ações falam mais alto que as palavras, e o comportamento perigoso que vimos do PLA ao redor do estreito, nos mares da China Meridional e Oriental, e além, realmente diz tudo.”

Em um comunicado no domingo, um porta-voz do Comando de Teatro Oriental do PLA disse que as forças chinesas “lidaram com a situação com base em leis e regulamentos”.

“Países relevantes estão deliberadamente provocando problemas e riscos no Estreito de Taiwan, minando maliciosamente a paz e a estabilidade regional e enviando sinais errados às forças da ‘independência de Taiwan’”, disse o coronel sênior do PLA Shi Yi.

O incidente é a segunda vez em duas semanas que militares chineses se envolvem em manobras agressivas nas proximidades de militares dos EUA perto da fronteira com a China. Um caça chinês realizou uma “manobra desnecessariamente agressiva” durante a interceptação de um avião espião dos EUA no espaço aéreo internacional sobre o Mar da China Meridional na semana passada, disseram os militares dos EUA em um comunicado divulgado na terça-feira.

No domingo, Austin pediu a Pequim que “faça as coisas certas para controlar a conduta” de suas forças após os recentes incidentes.

O incidente de sábado entre os contratorpedeiros americanos e chineses foi “extremamente perigoso”, disse ele, acrescentando: “Acho que podem acontecer acidentes que podem fazer com que as coisas fiquem fora de controle”.

Mais tarde, Taiwan disse que era Pequim, não Washington, o provocador no estreito, com o Ministério da Defesa de Taipei pedindo “ao Partido Comunista Chinês que respeite a liberdade de navegação e evite comportamentos excessivamente provocativos, de modo a preservar conjuntamente a paz regional, a estabilidade E segurança.”

“Completamente errado”

Pouco depois de Austin falar no sábado, o tenente-general do Exército de Libertação do Povo, Jing Jianfeng, disse à emissora estatal chinesa CCTV que os comentários do chefe de defesa dos EUA sobre Taiwan estavam “completamente errados”.

O Partido Comunista da China reivindica Taiwan como parte de seu território, apesar de nunca tê-lo controlado, e seus exercícios militares cada vez mais frequentes perto e ao redor da ilha levantaram preocupações sobre o quão longe ele irá para realizar essa reivindicação. O líder da China, Xi Jinping, não descartou o uso da força.

Jing acusou Washington de tentar “consolidar a hegemonia e provocar confrontos”, acrescentando que as ações dos EUA estavam prejudicando a paz e a estabilidade regional.

Os comentários dos chefes de defesa da China e dos EUA vêm em um momento tenso para as relações entre os dois países, já que a China rejeitou recentemente uma oferta de Austin para se reunir na cúpula em Cingapura, citando sanções dos EUA a autoridades e empresas chinesas.

Austin observou em seu discurso no sábado que ele e Li se cumprimentaram com um sorriso em um banquete na noite de sexta-feira, mas pediu a Pequim que faça mais, dizendo que “um aperto de mão cordial durante o jantar não substitui” as conversas reais.

Os chefes de defesa dos EUA e da China não devem se encontrar este ano – uma marca da profundidade da fratura nas relações entre os dois países.

Austin disse na quinta-feira que era “infeliz” que a China recusou uma oferta dos EUA para se reunir na conferência e alertou que a contínua falta de comunicação pode resultar em “um incidente que pode sair de controle muito, muito rapidamente”.

Em seu discurso na manhã de sábado, Austin criticou a China por seu “número alarmante de interceptações arriscadas de aeronaves americanas e aliadas” no espaço aéreo internacional, acrescentando que os EUA apoiariam aliados e parceiros contra “coerção e intimidação”.