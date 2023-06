Governo de Joe Biden planeja aprovar envio de armas controversas para a Ucrânia

O governo de Joe Biden está considerando fortemente a aprovação da transferência de controversas ogivas de munição cluster para a Ucrânia, segundo várias pessoas familiarizadas com o assunto à CNN, enquanto os ucranianos lutam para obter grandes ganhos em sua contraofensiva de semanas.

Funcionários disseram à CNN que uma decisão final é esperada em breve da Casa Branca e que, se aprovada, as armas podem ser incluídas em um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia já no próximo mês.

“Sem dúvida, isso teria um impacto significativo no campo de batalha”, disse uma autoridade dos EUA à CNN.

As mudanças nas condições do campo de batalha dentro da Ucrânia nas últimas duas semanas levaram as autoridades americanas a dar uma nova e séria consideração às munições cluster, disseram autoridades à CNN.

As autoridades ucranianas têm pressionado os EUA a fornecer as munições desde o ano passado, argumentando que forneceriam mais munição para a artilharia e sistemas de foguetes vindo do Ocidente e ajudariam a reduzir a superioridade bélica da Rússia.

Mas os EUA estavam relutantes em fornecê-los por causa do risco que poderiam representar para os civis e porque alguns aliados importantes dos EUA, incluindo Reino Unido, França e Alemanha, são signatários da proibição de munições cluster – armas que se abrem no ar liberando inúmeras “submunições” explosivas em grandes áreas e que podem não explodir com o impacto, representando um risco de longo prazo para quem as encontrar, semelhante a minas terrestres.

A contraofensiva ucraniana lançada no início deste mês, no entanto, não fez tanto progresso quanto as autoridades americanas esperavam neste ponto, com as linhas de defesa russas provando ser mais bem fortificadas do que o previsto.

E não está claro se a grande quantidade de munição de artilharia que os ucranianos estão gastando no dia a dia é sustentável se a contraofensiva se arrastar, disseram oficiais e analistas militares.

As munições cluster, que os EUA estocaram em grande número desde que foram eliminadas em 2016, podem ajudar a preencher essa lacuna, disseram autoridades.

Funcionários do governo também acreditam ter conseguido aliviar as preocupações de alguns aliados sobre a transferência de munições pelos EUA.

O funcionário dos EUA observou que a arma não seria uma nova capacidade para a Ucrânia. Tanto os ucranianos quanto os russos usaram bombas de fragmentação desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, mais recentemente, as forças ucranianas começaram a usar munições de fragmentação fornecidas pela Turquia no campo de batalha.

Os russos – que também usaram as munições com efeitos devastadores sobre civis na Síria – as usaram com mais frequência e contra alvos civis, incluindo parques, clínicas e um centro cultural, de acordo com uma investigação da Human Rights Watch.

O primeiro sinal de que o momento estava crescendo para os EUA fornecerem as munições veio na semana passada, quando um alto funcionário do Pentágono disse durante uma audiência pública do subcomitê de Relações Exteriores da Câmara que o departamento acredita que as munições seriam “úteis” no campo de batalha.

“Nossos analistas militares confirmaram que os DPICMs seriam úteis, especialmente contra posições russas entrincheiradas no campo de batalha”, disse Laura Cooper, vice-secretária adjunta de defesa da Rússia, Ucrânia e Eurásia, aos legisladores.

DPICMs significa munições convencionais melhoradas de dupla finalidade, o nome oficial para o tipo de munição cluster que os EUA têm em seu estoque.

Os ucranianos têm pedido ao governo munições cluster compatíveis com os lançadores de foguetes Himars fornecidos pelos EUA e os obuses de 155 mm, e argumentaram que as munições permitiriam que as tropas ucranianas atacassem com mais eficácia alvos maiores e mais dispersos, como concentrações de soldados russos e veículos.

Cooper disse na semana passada que os EUA ainda não forneceram as munições devido às “restrições existentes do Congresso sobre o fornecimento de DPICMs e preocupações sobre a unidade aliada”.