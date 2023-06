Governo anuncia incentivo à agricultura familiar, e Plano Safra totaliza R$ 441 bilhões

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (28) detalhes do Plano Safra 2023/24 voltado à agricultura familiar. Os recursos anunciados para os pequenos produtores totalizam R$ 77,7 bilhões.

Na terça-feira (27), o governo havia anunciado a parcela do plano voltado a grandes e médios produtores (R$ 364,2 bilhões). Somados os montantes, a cifra direcionada ao setor por esta versão do Plano Safra é de R$ 441 bilhões.

A divisão do Plano em duas parcelas — uma no âmbito do Ministério da Agricultura e outra para o Ministério do Desenvolvimento Agrário — é uma novidade do terceiro governo de Lula.

Segundo apuração da CNN com fontes do agronegócio, a divisão dificultou as negociações sobre o Plano. O valor total do instrumento de crédito, no entanto, atende às demanda do setor.

Ao todo, serão destinados R$ 71,6 bilhões ao crédito rural ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Segundo o governo, o volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica.

O valor alcança R$ 77,7 bilhões considerando ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), Garantia-Safra e Proagro.