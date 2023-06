Governador é homenageado com medalha da Associação Nacional dos Procuradores

O governador Gladson Cameli foi homenageado pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) com a Medalha Anape 40 Anos, em solenidade realizada na noite desta quinta-feira, 1º, em Brasília, quando ocorreu a posse da nova diretoria da entidade, que também comemorou quatro décadas de existência.

A medalha é oferecida para autoridades e demais pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços no fortalecimento da classe de procuradores. Ao falar sobre a honraria, o governador destacou a importância da categoria em todo o país, “como guardiões da Constituição brasileira e responsáveis pela transparência legal dos atos públicos que beneficiam a população”.

Gladson Cameli reafirmou ainda seu compromisso em valorizar e apoiar o trabalho da Procuradoria-Geral do Acre (PGE), à exemplo das diversas ações já desenvolvidas, desde investimentos em infraestrutura física, tecnológica e em pessoal, além da “valorização da carreira de procurador público com a garantia de diversas prerrogativas da carreira, inclusive concedendo direitos já assegurados há muitos anos e que não haviam sido implementados”.

Investimentos

O governador anunciou, também, que até o fim deste ano deverá entregar a obra de reforma e ampliação da sede da Procuradoria do Estado, “que chegará a mais de R$ 10 milhões e oferecerá um ambiente digno de trabalho”. Ele lembrou ainda que, já em 2023, autorizou a contratação de um sistema de gestão de processos moderno, com uso de inteligência artificial e investimentos anuais acima de R$ 1,5 milhão. Além da recomposição dos quadros de servidores da PGE, “permitindo maior efetividade nos serviços prestados e melhor atendimento à sociedade”.

O governador destacou a contribuição dos procuradores no Acre, a exemplo da atuação no período mais crítico vivido pela humanidade nos últimos tempos – a pandemia do coronavírus -, destacando a ação do procurador do Estado, João Paulo Setti, quando esteve à frente do órgão.

“Como procurador-geral, ele contribuiu muito com orientações, no que diz respeito à área, para que pudéssemos proteger as pessoas naquele momento tão difícil”, relatou, afirmando que as ações que estão sendo promovidas pelo governo, como a obra no prédio da PGE são em reconhecimento à destacada atuação da carreira, lembrando ainda “a dedicação e empenho” do atual procurador-geral do Acre, Marcos Motta, na continuidade dos avanços na área.

“Esse é um trabalho de toda a categoria, que atuou e continuará atuando pelo melhor para o Acre”, resumiu, ao agradecer ao governador, o procurador do Estado, Paulo Setti, que também participou do evento da Anape.

Fortalecimento

Ao cumprimentar a diretoria empossada da Anape, em nome do seu presidente, Vicente Martins – que foi reconduzido ao cargo -, Gladson Cameli destacou a importância de o Acre também estar representado na entidade, por meio da procuradora do Estado, Raquel Gouveia, que integra o respectivo conselho consultivo. “A troca de informações permite avanços para o Acre e para o país”, disse.

“Vou trazer as experiências do Acre e receber, também, contribuições dos colegas de outros locais; a junção das nossas experiências resultará no fortalecimento da advocacia pública e do interesse público no Acre e no país”, afirmou Raquel Gouveia.

O evento contou com a participação de diversas autoridades, como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e o ex-presidente Michel Temer, que hoje é procurador do Estado de São Paulo. Do Acre, também participou a procuradora do Estado, Janete D’Albuquerque.