Goiás perde muitas chances e fica no empate sem gols contra o Gimnasia La Plata

O Goiás dominou o Gimnasia La Plata durante a maior parte do jogo, mas perdeu muitas chances e empatou sem gols na noite desta quinta-feira, pela 5ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Na metade do segundo tempo, o Verdão teve Ariel expulso pouco depois de entrar em campo e ficou com um homem a menos. O time argentino pressionou no fim, mas prevaleceu mesmo o 0 a 0 no estádio da Serrinha, em Goiânia.