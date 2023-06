Goiás e Cuiabá se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (horário de Brasília), na Serrinha

Separados por um ponto na tabela, Goiás e Cuiabá se enfrentam neste domingo pela nona rodada da Série A. O confronto direto será no estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 18h30 (de Brasília) – clique aqui e acompanhe tudo do jogo em Tempo Real.

O Goiás vem de título inédito na Copa Verde. Na quarta-feira, o Verdão bateu o Paysandu por 2 a 1 e sagrou-se campeão do torneio pela primeira vez. O clube não levantava uma taça desde 2018 e pôde quebrar esse jejum. No Brasileirão, porém, a situação é delicada. O time esmeraldino tem sete pontos e está na zona de rebaixamento – na rodada passada, perdeu do São Paulo por 2 a 1, de virada, no Morumbi.

Cuiabá vem de vitória sobre o Cruzeiro e empate com o Coritiba e busca aumentar a série invicta para tentar se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, precisa quebrar uma marca negativa: a de nunca ter vencido o Goiás como visitante.



Transmissão: Premiere

Tempo Real: o ge acompanha tudo da partida – clique aqui





Escalações



Goiás – técnico: Emerson Ávila





O zagueiro Lucas Halter está suspenso e será substituído por Sidimar. No meio-campo, Zé Ricardo volta após cumprir gancho contra o São Paulo, e Diego retorna após desfalcar a equipe contra o Paysandu, pois não estava inscrito na Copa Verde. Willian Oliveira e Simioni deixam o time. O desfalque de última hora é o atacante Matheus Peixoto, que terá o empréstimo renovado ao longo da próxima semana. Neste domingo, a vaga fica com Gabriel Novaes ou Philippe.

Provável escalação: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Diego, Maguinho e Palacios; Vinícius e Gabriel Novaes (Philippe).







Quem está fora: o zagueiro Lucas Halter, suspenso com três cartões amarelos, e o volante Morelli, ainda na transição após uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita

Pendurados: Maguinho, Diego e Matheus Peixoto.



Cuiabá – técnico: António Oliveira



O volante Denilson retorna de suspensão e deve reassumir a vaga no time titular, no lugar de Ronald. Após ter sofrido lesão joelho durante aquecimento no empate diante do Coritiba, o lateral-esquerdo PK não foi relacionado e será baixa. Em transição física, o zagueiro João Maranini, o volante Filipe Augusto e o lateral-esquerdo Uendel seguem fora, bem como o lateral-direito Mateusinho, suspenso por 30 dias pelo STJD por suposta manipulação.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

Quem está fora: Mateusinho (suspenso pelo STJD), PK (lesão no joelho), Filipe Augusto, João Maranini e Uendel (transição física).

Pendurados: Alan Empereur, Deyverson, Marllon, Pablo Ceppelini, Raniele e Ronald.



Arbitragem Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP)

Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Bins (Fifa/RS)



Fonte: ge