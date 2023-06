Gladson Cameli busca apoio para infraestrutura aérea com o comandante da Aeronáutica e destaca show da Esquadrilha da Fumaça no Acre

Em audiência com o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, nesta terça-feira, 27, em Brasília, o governador Gladson Cameli pediu apoio para infraestrutura aérea do estado. Um dos pedidos foi a instalação de um ILS – sigla em Inglês do Sistema de Pouso por Instrumento – no aeroporto de Cruzeiro do Sul.

“Nosso objetivo é facilitar a locomoção dos moradores daquela região e possibilitar pousos no aeroporto local em condições meteorológicas adversas, que são comuns na nossa Amazônia”, explicou o governador.

Gladson Cameli também pediu a doação de uma aeronave do modelo Learjet 35 para o estado, visando “aumentar o atendimento aeromédico para a nossa população, principalmente das localidades mais distantes”.

Espetáculo

O governador acertou, ainda, com o comandante da Aeronáutica, detalhes sobre a apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Acre, solicitando número de aeronaves que permita um grande espetáculo para a população. A apresentação ocorrerá no dia 6 de julho, às 16h30, no Palácio e na Gameleira.

Na reunião, o governador fez questão de agradecer “o excelente atendimento e a boa vontade” do comandante da Aeronáutica – além dos demais presentes -, que ficou de analisar o assunto. Gladson também agradeceu o apoio da Aeronáutica ao estado, “inclusive no momento mais crítico da pandemia do coronavírus, nos ajudando a cuidar das pessoas, a salvar vidas”, citando, entre os exemplos, o transporte de vacinas, de pacientes e de oxigênio.

O governador foi convidado e almoçou com o comandante Damasceno, de quem também recebeu de lembrança uma maquete da aeronave KC-390, que é a maior já produzida pela Embraer; uma gravata comemorativa alusiva aos 150 anos de Santos Dumont – o pai da aviação -; e uma moeda com a insígnia de comandante da Aeronáutica.