Giro captura foragido, prende criminosos e apreende armas

Uma equipe da Companhia Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, capturou nessa quarta-feira, 14, um foragido da Justiça e prendeu mais dois criminosos, em ocorrências distintas na capital acreana. Com os dois últimos, a guarnição apreendeu uma moto roubada, uma arma de fogo e uma arma branca.

Durante a tarde, os militares patrulhavam na Rua Floriano Peixoto quando visualizaram um indivíduo que trafegava de moto em alta velocidade. Ao fazer a abordagem, verificaram junto ao COPOM que o condutor tinha em seu desfavor um mandado de Prisão.

Já durante a noite, a guarnição patrulhava no Bairro 15 quando viu dois homens em uma moto, que tentaram fugir com a aproximação da viatura. Os militares fizeram a abordagem e encontraram com o garupa um revólver calibre .32 com duas munições, e com o condutor uma faca. A moto em que trafegavam também foi identificada como veículo roubado.

Todos os envolvidos, assim como armas e veículo apreendidos, foram conduzidos à Defla para os devidos encaminhamentos legais.