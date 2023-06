Gestores do Estado e Prefeitura se reúnem para traçar metas sobre o Ruas do Povo

Na Casa Civil, gestores do Estado e da Prefeitura de Rio Branco se reuniram nesta terça-feira, 6, a fim de realizar os levantamentos administrativos necessários para dar andamento ao programa Ruas do Povo. A equipe de trabalho pretende efetuar diagnósticos, estabelecer metas e elaborar sugestões para a efetivação de serviços estruturais de pavimentação nos bairros da capital.

Na linha de atuação, governo e prefeitura direcionaram servidores técnicos para que os processos de análises sejma cumpridos no prazo determinado.

Com a finalidade de manter as instituições organizadas e interligadas, o presidente da Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), José Bestene, disse: “Buscamos sempre o consenso, pois os moradores querem isso do poder público, seja Estado ou prefeitura. O cidadão quer chegar e sair de sua residência limpo, e esse é o nosso compromisso com a população, garantir que o serviço seja executado”.

O diretor da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), José Assis Benvindo, destacou: ” Nós tivemos uma reunião positiva, e podemos fazer encaminhamentos, para que a população tenha uma resposta rápida quanto às ruas que não foram concluídas em gestões passadas”.

“Nesta reunião, a comissão quis sanar as dúvidas sobre as particularidades do Ruas do Povo, e por isso nós distribuímos tarefas entre os representantes do Município e Estado, a fim de resolver as demandas, principalmente as que estão paradas devido a procedimentos judiciais ou contratos”, relatou o coordenador de Assuntos Governamentais, Ítalo Medeiros.