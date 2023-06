Garoto de doze anos é pego com simulacro de arma de fogo prestes a cometer um assalto na capital

Uma denúncia anônima feita através do telefone por um morador do bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco, permitiu que integrantes de uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar apreendessem um rapaz de apenas 12 anos, que portava um simulacro de arma de fogo. Segundo a polícia, ele ameaçava pessoas e pretendia praticar um assalto.

Antes de ser apresentado na DEFLA, o garoto fez questão de afirmar ser membro de uma facção criminosa. Os policiais faziam um patrulhamento de rotina na região do Canaã, quando foram acionados pelo COPOM para atender uma ocorrência próximo à Praça da Juventude, onde um homem armado tocava o terror ameaçando pessoas.

No local, os agentes de segurança ficaram surpresos, já que o suspeito era um adolescente de 12 anos, que portava o simulacro de um revólver. O garoto confessou que estava no local para assaltar um comércio. Colocado numa viatura, foi levado para a Delegacia de Flagrantes, e devido a pouca idade foi entregue aos pais.