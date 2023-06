Furacão vence bem Alianza Lima e garante liderança do grupo G

Em vantagem, o Athletico sem correr riscos, mas com um ótimo jogo coletivo. Com facilidade, a equipe tomou a iniciativa e ampliou o placar. Em roubada de bola de Vitor Bueno, Christian foi acionado, ganhou da marcação e fez o lançamento para Vitor Roque. Na cara do gol, o camisa 9 deu um tapa para tirar do goleiro. O Aliança teve uma descida mais perigosa com Barcos, mas sem causar danos à defesa atleticana, que fez uma grande partida. Nos acréscimos, Erick avançou pelo meio e encontrou Khellven na direita. O lateral fez o passe rasteiro para Vitor Roque na área. O atacante finalizou para definir a partida.