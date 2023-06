Funai abre processo seletivo com vagas para estagiários no Acre

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) lançou nesta sexta-feira, 30, o edital do processo seletivo para estágio em diversos estados do país, incluindo o Acre, na Superintendência da localidade. A iniciativa visa o ingresso de estudantes dos níveis médio e superior ao mercado de trabalho.

Com inscrições e provas online, os interessados devem se inscrever no período de 1º a 28 de julho, por meio do site da Universidade Patativa. Para participar é preciso ter disponibilidade de no mínimo, 06 meses, a partir do ato da convocação, ter idade mínima de 16 anos e não estar cursando o último semestre do nível médio ou do nível superior.

Além disso, outros requisitos que precisam ser seguidos é não estar prestando estágio em entidades da administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou na iniciativa privada e, não ter histórico de realização de estágio na Funai por período equivalente há dois anos.

Os aprovados, nas vagas de nível superior, terão jornada de quatro horas diárias, com direito à bolsa estágio no valor de R$787,98. Já os de nível médio irão atuar 20 horas semanais nas mesmas, com bolsa de R$486,05. O auxílio-transporte será de R$10 por dia.

As inscrições são gratuitas e após o preenchimento do formulário, o concorrente poderá realizar a prova objetiva no dia 30 de julho. A avaliação contará com 30 questões, sendo elas de Língua Portuguesa; Conhecimentos Gerais; e Conhecimentos Específicos. O resultado do processo será divulgado no dia 18 de agosto e os aprovados e convocados serão contratados pelo período de até dois anos.

Veja aqui o edital completo.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1/dages/seagap/cggp/dages-funai-de-29-de-junho-de-2023-493501879

Site da Universidade Patativa: https://home.universidadepatativa.com.br/