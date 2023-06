Franquias crescem 17% no primeiro trimestre e faturamento supera R$ 51 bilhões

O setor das franquias vive momento de alta no Brasil e ganha cada vez mais espaço. No primeiro trimestre de 2023, as franquias cresceram mais de 17% em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchise. A pesquisa também mostrou que o faturamento nominal do setor foi para quase R$ 51 bilhões, com desempenho superando o período pré-pandemia. O presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Eduardo Terra, avalia que o resultado considerado positivo é consequência da melhora no cenário da pandemia. “No primeiro trimestre de 2022, nós tinhamos o final da Omicron. O setor de franchise sofre muito com essas restrições. Então, parte desse crescimento […] são de setores que, na comparação trimestre com trimestre, têm muito desse efeito”, diz Terra.

Por outro lado, o setor ainda lida com desafios macroeconômicos. “O principal deles é a taxa de juros, que hoje forma uma dificuldade grande. Ela, em um primeiro momento dificulta qualquer venda financiada. Então qualquer produto que dependa de crédito está muito difícil de vender. Para o empresário é um desafio em crescimento, porque, por exemplo, para abertura de lojas e financiamentos de máquinas, você depende de crédito pessoa jurídica, que está bem mais difícil de se conseguir”, diz Terra. O diretor operacional de uma empresa de tecnologia Marcos Salles destaca que, para expandir as franquias, é importante que as empresas assumam um diferencial competitivo. “Quando a gente fala de rede, é garantir que essa padronização estejam em nível adequado para que todos os clientes tenham a mesma experiência e que a expectativa dele seja cumprida”, diz Salles. Para os especialistas, o crescimento para os próximos meses deve ser mais tímido, mas a expectativa do setor para 2023 é considerada positiva.

Por Jovem Pan