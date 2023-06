Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (3), pela nona rodada do Brasileirão Série A

Há quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o Bahia chega inspirado pela classificação, nos pênaltis, na Copa do Brasil. No entanto, para se afastar da zona de rebaixamento, será necessário driblar os desfalques no Castelão. Na 16ª posição da tabela, o Tricolor baiano tem os mesmos sete pontos que o Goiás, que abre o Z-4.