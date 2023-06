Fluminense vence por 2 a 1 em jogo dramático contra o Bahia

Com um a menos, de virada e na volta de Marcelo, o Fluminense conseguiu a vitória em cima do Bahia pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no placar após gol de Vinicius Mingotti e foi para o intervalo perdendo, mas construiu a vitória nos minutos inicias da segunda etapa. Lelê e Pirani marcaram os gols.

A vitória fez o Fluminense subir na tabela e chegar aos 21 pontos. O Bahia permanece com os 12 pontos conquistados até então.

Primeiro tempo

O Fluminense começou o jogo dominando o Bahia. O lado esquerdo voltou a ser muito movimentado com o retorno de Marcelo e, por lá, o Tricolor criou a maioria das jogadas. Nesta etapa, foram 11 chutes para os cariocas contra apenas quatro dos baianos. O gol de Vinicius Mingotti, do Bahia, saiu justamente em um bom contra-ataque após um lance de perigo do Fluminense. Depois, uma falta dura fez Nino receber o cartão vermelho e a equipe tricolor terminar com dez em campo.



Segundo tempo

Mesmo com um a menos, o Fluminense conseguiu construir a vitória ainda nos minutos iniciais do segundo tempo. O Tricolor começou embalado, Lelê fez o primeiro e Pirani marcou o segundo logo na sequência. O Bahia tentou correr atrás do placar, mas só causou perigo no fim da segunda etapa. O time de Renato Paiva controlou a bola, fez pressão, mas não conseguiu marcar. O goleiro Fábio fez boas defesas.

Retorno de Marcelo

Marcelo voltou a atuar após quase 40 dias fora dos gramados. O retorno aconteceu em meio à polêmica fora de campo e, ainda assim, recebeu o apoio da torcida sendo aplaudido em alguns momentos.

O lateral ficou em campo por pouco mais de 65 minutos e quase marcou para o Fluminense, em um chute forte após o cruzamento de Pirani. Mas não acompanhou contra-ataque que gerou o gol do Bahia ainda no primeiro tempo.

Agenda

O Fluminense vira a chave e foca na Libertadores. Na quarta-feira, o Tricolor tem a decisiva partida contra o Sporting Cristal para selar a classificação na competição continental. Pelo Brasileiro, o Tricolor entra em campo no sábado, dia 1º de julho, contra o São Paulo.

O Bahia por sua vez descansa até sábado, quando enfrenta o Grêmio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.





