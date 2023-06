Fluminense se classifica para as oitavas da Libertadores com empate em jogo tenso

A etapa final foi um espelho do primeiro tempo. O Sporting Cristal seguiu em cima do Fluminense, deixando a equipe de Fernando Diniz desconfortável para sair jogando desde o campo de defesa. As duas equipes tiveram chances, mas a rede não balançou. Foi com tensão e um pouco de sufoco, com a pressão dos peruanos no fim, mas o Fluminense conseguiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. A atuação não agradou aos torcedores, que vaiaram o time ao fim do jogo.

Thiago Silva no Maraca