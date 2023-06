Fluminense recebe o Bragantino neste domingo, no Maracanã

Desfalques: Bruninho (lesão na coxa), Léo Ortiz (cirurgia no joelho), Luan Cândido (cirurgia na tíbia), Lucas Cunha (cirurgia no joelho), Nacho Laquintana (cirurgia no tornozelo), Natan (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Raul (cirurgia no joelho), Talisson (entorse no tornozelo esquerdo). O zagueiro Kevin Lomónaco está afastado.

Pendurados: Cleiton, Eduardo Sasha, Matheus Fernandes, Helinho e Vitinho.

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Árbitro Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)