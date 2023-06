Fluminense quebra sequência ruim e vence o Bragantino

O Bragantino voltou ao segundo tempo com modificações e impôs um ritmo forte ao jogo, que o Fluminense não conseguiu equilibrar. Os primeiros dez minutos foram de muita pressão do Massa Bruta que, aos 8, conseguiu diminuir. Borbas recebeu na entrada da área do Tricolor e surpreendeu a defesa com um forte chute cruzado. Fábio nem sequer pulou na bola. O time do técnico Peixinho continuou liderando o jogo, diante de um Fluminense abaixo fisicamente, até que Fernando Diniz colocou Lelê no lugar de Ganso. A partir daí, o jogo ganhou equilíbrio, os cariocas conseguiram se defender melhor, de modo que o Bragantino teve muita dificuldade para infiltrar. Ainda assim, a equipe paulista conseguiu levar perigo com Mosquera no fim, mas o atacante desperdiçou com um chute para fora. Assim, o Fluminense voltou a vencer depois de cinco jogos de jejum.

Próximos compromissos