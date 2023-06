Flamengo vence Racing com gols de garotos do Ninho e encaminha vaga na Libertadores

O Flamengo volta a campo no domingo, às 18h30, contra o Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Rubro-Negro volta a jogar apenas no dia 28 de junho, no fim do mês, contra o Aucas, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos.

Com um empate, o Flamengo garante a classificação. Para assumir a primeira posição do grupo, o Rubro-Negro precisa de uma vitória contra o Aucas e de uma derrota do Racing para o Ñublense. Caso os argentinos empatem com os chilenos, e o Fla vença, a disputa pela liderança será decidida no saldo de gols.

Fonte: ge