Festival do Açaí acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de agosto

A 24ª Edição do Festival do Açaí de Feijó, um dos mais tradicionais do Acre, vai ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de agosto deste ano. Como nos últimos anos, o evento é paralelo ao Festival de Praia da cidade, que acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto.

A programação do festival ainda não foi divulgada. Contudo, a Prefeitura de Feijó estuda trazer alguns cantores nacionais para a festividade.

“A comissão organizadora já foi montada e decidimos marcar uma reunião na próxima semana. Alguns cantores já estão sendo estudados, questão da contratação, licitação, dispensa dela, mas nada ainda definido”, disse o secretário de Administração de Prefeitura de Feijó, Wisley Monteiro.

Segundo o secretário, a estrutura do festival é montada com praça de alimentação com microempreendedores, parques infantis, barracadas para bebidas, camarote, espaço para a segurança e barracas de venda de acessórios e utensílios personalizados, com uma área para exposição de produtos de empresas parceiras.

As inscrições para os empreendedores participaram da festividade iniciam em julho, no site da disponibilizado pela prefeitura