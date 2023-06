Famílias atingidas pela cheia do rio irão receber o Auxílio do Bem

O prefeito Tião Bocalom, recebeu no fim da tarde dessa terça-feira (20), o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Alex Carvalho, para tratar de demandas relacionadas a questões sociais, principalmente no que se refere a um auxílio emergencial para as famílias atingidas pela cheia do rio Acre no mês de março e precisaram ser levadas para abrigos. O Auxílio do Bem pagará um aporte no valor de mil reais para os que estiveram abrigados.

De acordo com o secretário de Assistência e Direitos Humanos, Alex Carvalho, esse auxílio, junto com os governos federal, estadual e municipal, ajudará essas famílias a ter um recurso, pois perderam muito.

“Através desse alinhamento aqui com o prefeito, estamos saindo daqui muito felizes porque quem vai ser beneficiada é a sociedade.”

O recurso será distribuído pela Caixa Econômica Federal, logo após a divulgação do calendário com os nomes das famílias contempladas com o benefício. A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Suellen Araújo, diz que a prefeitura já forneceu todos os cadastros das pessoas que terão o direito de receber o benefício e lembrou dos outros programas com os quais a prefeitura já contempla os atingidos pela enchente.

“Temos outros programas, que também estamos finalizando com relação a prefeitura. Nosso prefeito Tião Bocalom tem essa preocupação também com as famílias de um modo em geral, porque tanto as que estavam nas escolas municipais, estaduais, como as que estavam no parque de exposição e aquelas que não foram para nenhum abrigo também, é uma preocupação da nossa gestão.”

O prefeito disse que o recurso será mais um auxílio para as famílias que perderam os seus pertences por causa da elevação das águas do rio, que vitimou centenas de famílias na capital.

“O secretário, meu amigo pastor Alex, esteve aqui com a gente, ficou tudo acordado. O importante é isso, que todos procurem ajudar, assim como a prefeitura fez de tudo, entregou sacolões, que nunca tinham sido entregues, deu todo o suporte, ajudou a população como o todo que foi afetada por esse grave desastre que a gente teve com as águas aqui em Rio Branco, e graças a Deus que o governo do Estado também está fazendo a sua parte, assim como a prefeitura fez e vai continuar fazendo.”

