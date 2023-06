Falso médico é preso por fazer consultas de forma ilegal

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da delegacia de Tarauacá, prendeu nessa quarta-feira, 7, um homem, pelos crimes de exercício irregular da medicina e falsidade ideológica.

Aportou na delegacia a denúncia de que um homem vinha atuando como médico em uma clínica de Tarauacá, utilizando o CRM de outra pessoa.

Imediatamente a autoridade policial emitiu ordem de missão aos policiais para apurar o caso. Na clínica o suposto médico estava fazendo consulta a um paciente, e dizia ser clínico e ortopedista.

O homem estava utilizando um CRM, do estado de São Paulo, sendo este CRM diferente do primeiro informado na denúncia, outrora feita quando foi registrado já o boletim de ocorrência. Igualmente foi constatado a prática do crime de exercício irregular de medicina e também do crime de falsidade ideológica, razão pela qual foi dado voz de prisão ao conduzido e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.