Expoacre 2023 deve contar com retorno das tradicionais comitivas, diz secretário

Durante a solenidade de lançamento da Expoacre 2023 nesta terça-feira, 27, no Parque de Exposições Wildy Viana, o secretário de turismo do governo, Marcelo Messias, anunciou que a tradicional Cavalgada este ano poderá contar com o retorno das comitivas.

Messias destacou que as inscrições para participar do evento deve ocorrer no dia 3 e vai até o dia 25 de julho na sede da Instituição de turismo. “Vamos resgatar a tradição da cavalgada, mas sem trios elétricos”, citou.

Entretanto, o gestor revelou que as comitivas devem ser direcionadas às concessionárias de veículos. “Cada empresa deve convidar clientes e empresários. Com isso, vamos ter a cavalgada, os quadriciclos e demais inscritos no dia 29 de julho”, concluiu.