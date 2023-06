Ex-superintendente da Caixa Econômica do Acre, Aurélio Silva da Cruz morre em Brasília

O ex-superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre e esposo da secretária de Relações Federativas do Acre, Rosangela Bardales, Aurélio Silva da Cruz, faleceu em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 29.

Por meio das redes sociais e sem revelar a causa do óbito, o governador Gladson Cameli (PP) lamentou a morte do esposo da secretária de Estado e também do ex-secretário de habitação do Acre. “Rosangela, minhas orações para que o Aurélio esteja junto a Deus e em paz”, escreveu.

A família de Aurélio não passou detalhes do ocorrido e nem onde será realizado o sepultamento.