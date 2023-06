Ex-paquita Pituxita chora ao lembrar relação com Xuxa Meneghel: ‘Amizade nunca mais’

A ex-paquita Ana Paula Almeida, conhecida como Pituxita, chorou ao dizer que não terá mais a amizade de Xuxa. A declaração foi contada durante a participação de Ana Paula no reality A Grande Conquista, exibido pela TV Record. Logo após Ricardo Villardo e Daniel Toko falarem sobre o Navio da Xuxa, a ex-paquita começou a chorar e confessou não ter sido convidada para a celebração de 60 anos da apresentadoras. “A amizade nunca mais vai ter, porque a pessoa não confia”, disse Ana Paula. Fernanda Medrado, colega da ex-paquita no programa, consolou a amiga. “Você é uma mulher incrível! Você vai voltar a falar com ela, ela vai ver seu coração, mais do que você já deve ter falado”, afirmou Medrado. Ana Paula foi assistente de palco de Xuxa entre 1988 e 1995.

Fonte: Jovem Pan