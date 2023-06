Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques é aguardado para depor hoje na CPMI do 8/1

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques é aguardado nesta terça-feira (20), a partir das 9h, para prestar o primeiro depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

Vasques deverá ser ouvido na condição de testemunha, a partir do requerimento apresentado pela relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

No documento, a parlamentar cita que deseja ouvir explicações sobre as blitze ocorridas durante a realização do segundo turno das eleições do ano passado.

A suspeita é de que as operações tenham sido feitas de maneira deliberada com o objetivo de atrapalhar a movimentação de eleitores nos locais em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava à frente nas pesquisas eleitorais contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

No requerimento da relatora, são solicitadas informações sobre o processo em Vasques se tornou réu por improbidade administrativa. Ele é acusado de uso indevido do cargo que ocupava, bem como de símbolos e imagem da instituição policial durante as eleições presidenciais.

“Tal como proposto no plano de trabalho apresentado a esta comissão, pretende-se que as nossas atividades se iniciem com a dissecação dos fatos que norteiam importantes datas, consubstanciadas em oitivas e requerimentos de informações, a partir das quais se espera, como natural desdobramento, a investigação dos demais fatos elencados no requerimento que embasou a instauração desta CPMI”, justifica Eliziane.