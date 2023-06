Ex-aluno invade escola, mata estudante a tiros e deixa outro baleado na cabeça

Uma aluna foi morta no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19), segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 9h um ex-aluno, 21 anos, foi até a direção da escola para solicitar documentos, quando fez os disparos.



Com os disparos, uma estudante foi baleada e morreu. Um outro aluno, 16 anos, foi atingido na cabeça, segundo o Samu, e foi levado para o Hospital Universitário de Londrina (HU).

A idade da aluna que morreu não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.

Após os disparos, a polícia foi acionada e o atirador foi preso.

Policiais militares, Corpo de Bombeiros e Samu estão no local. A área foi isolada para o trabalho das equipes da criminalística.

Após o ataque, o governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias.

*Reportagem em atualização