EUA anunciam envio de pacote de US$ 2,1 bilhões à Ucrânia para defesa antiaérea

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira, 9, o envio de US$ 2,1 bilhões à Ucrânia, que inclui munição para sistemas de defesa antiaérea Patriot, projéteis de artilharia, drones e munição para sistemas de foguetes guiados a laser. De acordo com comunicado do Pentágono, a entrega dos novos sistemas de defesa antiaérea e de munição demonstra “o apoio inabalável dos Estados Unidos à Ucrânia” em sua luta contra a invasão russa. No último dia 24, o governo americano aprovou a venda de um sistema de defesa aérea Nasams à Ucrânia por US$ 285 milhões. A medida teve por objetivo aumentar a proteção ucraniana contra os ataques russos. “A Ucrânia tem uma necessidade urgente de aumentar sua capacidade de se defender dos ataques com mísseis e aviões russos”, assinalou, na época, a Agência de Cooperação para a Segurança da Defesa dos Estados Unidos (DSCA). “Adquirir e implantar de forma efetiva esta capacidade irá aumentar a habilidade da Ucrânia de defender sua gente e proteger a infraestrutura nacional crítica”, acrescentou a agência. Os americanos também acreditam que a venda apoia os objetivos de segurança nacional da política externa do país, ao “aumentar a segurança de um país parceiro que é uma força para a estabilidade política e o progresso econômico da Europa”.

Fonte: Jovem Pan News