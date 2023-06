Espetáculo, feira, arraial e muito mais: saiba onde aproveitar o fim de semana na capital

Nesta sexta-feira, 23, a partir das 21h, vai rolar a primeira edição do Underground Attack, evento organizado pela banda Warbeast AC, em conjunto com os shows das bandas Death Silence e Unicomics. A entrada será gratuita, mas também receberão arrecadação de 1KG de alimento e/ou Ração para animais.Já no sábado, 24, acontece a Indie Rock Nites, com a banda Volátil S/A. Uma noite embalada nos grandes sucessos do gênero Indie alternativo, como os grupos The Stoke, Artic Monkeys, Tame Impala e muitos outros.