Escolha da Realeza dá início ao Circuito Junino nesta quinta-feira (15) em Rio Branco

O 15º Circuito Junino começa nesta quinta-feira, 15, com a escolha da realeza e apresentação de banda local. O evento é um dos mais importantes e mais aguardando pela comunidade junina, em Rio Branco.

A festa ocorre até o dia 18, das 08h até 00h, na Casa da Cultura, também conhecida como Quadrilhódromo, localizado próximo ao Arena da Floresta. Com música, dança e comidas típicas relacionadas a data, a iniciativa reúne diversas pessoas, a organização espera que até 2,5 mil passem pelo local.

Os grupos disputam os cinco primeiros colocados, com prêmios que variam de R$ 4 mil a R$ 8 mil, além do grandioso troféu e faixa. Pelo menos 7 quadrilhas juninas devem se apresentar. Na sexta-feira, 16, as equipes de Explode Coração e CL na Roça, entram na pista com toda a sua alegria.

No sábado, 17, é a vez de Assanhados na Roça, Pega Pega e Matutos na Roça. Ainda de acordo com a programação, no domingo, 18, quem vai cair na dança será Malucos na Roça e Sassaricano. O sorteio que definiu a ordem foi realizado na última segunda-feira, 12.