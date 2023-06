Escola se recusa a dar diploma a adolescente que fez dança do TikTok na formatura

Hafsah Abdur-Rahman, uma adolescente de 17 anos, não recebeu seu diploma de formação do ensino médio ao fazer alguns movimentos da dança “The Griddy”, criada pelo jogador de futebol americano Allen Davis em 2019 e viralizada no TikTok. O evento aconteceu no início de junho.

Segundo a avó da menina, Renee Hadiyah Reid, em um relato no Facebook, a diretora da Philadelphia High School for Girls também proibiu os pais e responsáveis dos adolescentes de aplaudirem ou comemorarem as entregas de diplomas.

No vídeo, é possível ver Hafsah sorridente e com um buquê de flores dançando e indo em direção da diretora, Lisa Mesi, e da equipe da escola, quando estendeu a mão para receber o diploma – o que não aconteceu.

Renee disse que mais duas meninas passaram pela mesma situação da sua neta e que ambas choraram após o ocorrido.

“Você roubou o momento delas. Por que você fez isso? (…) Como educadores, vocês não devem humilhar essas adolescentes. Vocês devem mudar a trajetória de suas vidas de maneira positiva. Não costumo concordar com a geração da cultura do cancelamento, mas quero que esta senhora seja repreendida. Não vou parar até que ela receba um pedido público de desculpas”, escreveu Renee no texto de apoio do vídeo.

“[O diretor] disse: ‘Você não está recebendo seu diploma porque fez a multidão rir’”, disse Hafsa segundo o “The Philadelphia Inquirer”.

Para o “6abc”, a adolescente disse que a dança era uma homenagem para sua irmã de 14 anos, morta por uma bala perdida em 2014 enquanto voltava da escola.

“Fiquei tão envergonhada que não pude aproveitar o resto da formatura”, disse Abdur-Rahman.

No TikTok também estão disponíveis outros dois vídeos que mostram outras garotas não recebendo seus diplomas, uma de tranças longas e outra de cabelo rosa.

Para o “6abc”, Hafsah disse que ela e as outras colegas receberam o documento após a cerimônia pública.

O que a escola disse

Em comunicado para a “6abc”, o Distrito Escolar da Filadélfia pediu “desculpas a todas as famílias e graduados que foram afetados e estão investigando para evitar que situações como essa aconteça no futuro”.

Abdur-Rahman disse também que um superintendente assistente da escola também entrou em contato com ela e sua mãe pedindo desculpas por sua experiência.

Comportamento exemplar

De acordo com publicação do portal americano “The Daily Beast”, a Philadelphia High School for Girls tem 175 anos de existência e costumes rígidos que todos os alunos devem seguir.

O manual da escola diz que os formandos devem usar “um vestido todo branco na altura do joelho, ou mais longo, com manga curta” durante a cerimônia de entrega dos diplomas.

Os alunos também podem usar um terninho e sapatos brancos, fechados e com salto de no máximo 3cm.

Os formandos também carregam flores no dia – e qualquer um que não seguir as regras pode ser impedido de participar da cerimônia.