Escola de Música do Acre realiza oficina online com o guitarrista Sydnei Carvalho

Um dos grandes músicos do nosso país, o guitarrista paulistano Sydnei Carvalho ministrou uma Oficina de Guitarra, no formato online, na Escola de Música do Acre (Emac), em Rio Branco.

O evento ocorreu na noite desta quarta-feira, 7, no auditório da referida unidade de ensino musical e contou com participação gratuita de alunos, professores, músicos e demais membros da comunidade.

Com mais de 30 anos de experiência profissional, Sidney Carvalho é graduado pelo Musicinas Institute de Los Angeles, dos Estados Unidos. Sua trajetória na música instrumental é referenciada com diversos prêmios e publicações nas mídias especializadas.

“Na área didática, eu apresento um trabalho de workshops, levando a arte e fomentando a cultura em todo o território nacional. Já estive no Acre por diversas vezes, e é sempre uma satisfação dialogar com esse público que sempre se renova e demonstra o interesse de se profissionalizar como instrumentistas”, destaca Sydnei Carvalho.

Mesmo no formato online, o público pode interagir com o guitarrista sobre múltiplas temáticas, como exemplos; Teoria musical, improvisação, composição, técnicas no instrumentos, equipamentos, métodos de estudos e demais questões sobre o cotidiano de um profissional da música.

“Tivemos a oportunidade tirar as nossas dúvidas com uma lenda da guitarrista do Brasil. Sempre acompanhei os ensinamentos do Sydnei Carvalho, desde quando ele lançava suas vídeos aulas em fitas VHS. Aprendi muita coisa e ainda continuo seguindo suas orientações”, relata o músico acreano Salomão Mendonça.

A Oficina de Guitarra Online com Sydnei Carvalho foi uma iniciativa das empresas Nig e Halley Music. O evento contou com a parceria dos integrantes do grupo S.O.S Guitar e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).