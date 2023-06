Encontro reforça apoio institucional do governo do Estado ao segmento evangélico

O governo do Acre realizou na noite de segunda-feira, 5, um grande encontro com lideranças do segmento evangélico, em Rio Branco. No evento, o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza reafirmaram o apoio institucional do Estado às ações sociais das igrejas e trataram ainda da organização de eventos públicos do calendário cultural acreano de 2023.

Em seu discurso à numerosa plateia, o chefe de Estado destacou a relevância histórica da comunidade cristã, sobretudo no trabalho social realizado com a população. De acordo com Cameli, o momento é somar esforços em prol de um Acre mais justo e melhor para todos.

“Temos uma gestão que, de fato, governa com todos e para todos. Sou um admirador do importante papel que as igrejas evangélicas prestam à sociedade. Além de ajudar a cuidar do lado espiritual das pessoas, vocês estendem a mão para aqueles que mais precisam”, afirmou.

A vice-governadora lembrou que o Estado mantém um canal de diálogo aberto com as instituições. “Independente da religião ou placa de igreja, nossos valores são pautados no respeito e amor ao próximo. O governo quer dar as condições, por meio de políticas públicas eficientes, para auxiliar ainda mais as ações da comunidade evangélica”, argumentou Mailza.

Na oportunidade, a secretária adjunta de Assistência Social e Direitos Humanos, Wilsilene Siqueira, falou sobre o programa Juntos Pelo Acre, uma iniciativa estatal voltada para ações sociais, que será promovida em parceria com diversas instituições governamentais e não governamentais.

Também foi abordada a realização de oficinas para apoiar as igrejas na regularização fundiária, contábil, estatutária, ou em qualquer outra área técnica que seja necessário. “O nosso objetivo é fortalecer a cooperação entre o governo do Estado e as igrejas evangélicas nas mais diversas ações”, explicou.

Já o secretário de Governo, Alysson Bestene, confirmou o apoio institucional do Estado à Marcha para Jesus, que está prevista para o dia 9 de setembro, com show do cantor Thales Roberto, além da programação para o público na Expoacre 2023.

“No dia 31 de julho, teremos a Noite Gospel, com Lukas Agustinho, e a grande novidade deste ano será o palco alternativo gospel, que funcionará durante as oito noites do evento com apresentações de louvores dos ministérios da nossa cidade”, relatou.

O pastor Rogélio Luiz, da igreja Assembleia de Deus de Feijó, parabenizou o Estado pelo respeito e atenção às necessidades do segmento evangélico. “Presenciamos o interesse do governo em querer possibilitar os meios para que o nosso trabalho espiritual, que tem valor social também, possa se expandir ainda mais. Nos sentimos dignificados e somos agradecidos a Deus pela sensibilidade do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza”, declarou.

O encontro foi marcado por um jantar de confraternização. Os alimentos foram especialmente preparados por 34 estudantes da Escola de Gastronomia e Hospitalidade. “Nossos alunos estão muito felizes pela oportunidade de cozinhar para este evento tão importante. O Ieptec [Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica] tem se esforçado para que eles sejam capacitados com excelência para fazer a diferença no mercado de trabalho”, enfatizou Alírio Wanderley, presidente da instituição.