Emurb anuncia a convocação dos aprovados no processo seletivo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), divulgou na manhã desta terça-feira (13), através do diário oficial, a lista dos convocados do processo seletivo. Os aprovados devem comparecer a Unidade de Produção da Emurb localizada no bairro Distrito Industrial com os documentos necessários, no endereço Rua Major Jenor, n°349, Distrito Industrial, entre os dias 14 a 21 de junho, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Todos os candidatos aprovados, convocados para contratação assim como a lista dos documentos a serem entregue estão disponíveis no diário oficial.

O diretor-presidente da Emurb José Assis Benvindo ressalta a importância do comparecimento dos aprovados para contratação imediata.

“É muito importante que os aprovados compareçam até a Unidade de produção da Emurb com os documentos necessários o quanto antes. Chegamos na fase final do processo seletivo e já queremos montar as equipes para estar desempenhando um trabalho de mais qualidade em prol da cidade de Rio Branco.”

Fonte: Assecom