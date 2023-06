Empresas que não executarem serviço de qualidade na BR-364 serão notificadas

Durante a inspeção das obras de fiscalização das obras na BR-364, nesta sexta-feira, 30, no km 52, sentido Sena Madureira, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Ricardo Araújo, explicou aos parlamentares presentes na comitiva os trabalhos que estão sendo realizados ao longo da estrada. Segundo ele, o serviço vem sendo feito com qualidade.

Araújo explicou que ao logo do trecho são 6 empresas – com 20 frentes de trabalho e recursos estimados em R$ 200 milhões. “A dificuldade é que essas empresas tenham os materiais adequados. Em alguns dias de trabalho a gente já avançou bastante aumentando a qualidade do trabalho. Então, queremos dar maior conforto aos usuários”, explicou.

O engenheiro deixou claro ainda que deverá começar a notificar as empresas que estejam fazendo serviços fora do padrão exigido. “Vamos notificar para que elas se enquadrem”, destacou.

A deputada federal Socorro Neri (PP), presente na visita técnica, elogiou o trabalho do órgão na estrada. O encontro contou com a presença de parlamentares estaduais e federais, representantes dos órgãos de controle e do governo.